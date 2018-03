INTEMPERIES : 7 morts et 34 blessés en 24 heures

Sept morts et 34 blessés est le bilan établi ces dernières 24 heures par les services de la Protection civile sur les routes des régions affectées par les intempéries dans les 10 wilayas ciblées Le plus lourd bilan reste dans la wilaya de Tébessa avec 3 morts et plusieurs blessés. Deux accidents de la route, survenus jeudi dans la wilaya d’El Bayadh, ont fait un mort et neuf blessés à des degrés différents de gravité, a-t-on appris auprès des services de la direction de la Protection civile. Le premier accident s’est produit au niveau de la route nationale RN 49 au lieu-dit ‘’ El Karni’’ située à la sortie-sud d’El Bayadh, suite au dérapage et renversement d’une ambulance de l’établissement public de santé de proximité de la commune d’El Ghassoul (sud de la wilaya).Le deuxième accident a eu lieu sur la route nationale RN 6 au niveau du tronçon reliant la commune d’El Kheiter au village ‘’Mesbah’’ au nord de la wilaya, suite à une collision entre un camion et un véhicule touristique qui s’est heurté à un arbre faisant sept blessés âgés entre 2 et 52 ans. Quatorze (14) blessés ont été déplorés lors d’une collision survenue entre un bus de transport de voyageurs et un camion semi-remorque, mercredi sur la RN-26 reliant Bejaia à Bouira, à hauteur du lieu-dit Lekhroub, indique la protection civile. Malgré le choc frontal, les victimes s’en sont sortis avec de blessures bénignes, du moins sans lésions graves, a-t-on précisé, soulignant que parmi les victimes figurent 07 femmes, âgées entre 19 et 47 ans.