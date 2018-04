INTEMPERIES : 6 morts à El Bayadh et à Tiaret

Les pluies torrentielles, qui se sont abattues sur plusieurs régions de l'Ouest et du Centre Ouest du pays, ont causé six morts en plus d'importantes inondations des routes et infiltrations de maisons. Ce sont les wilayas de Tiaret et El-Bayadh où on a enregistré des morts suite à ces intempéries. La protection civile a, à ce propos, fait état de six personnes qui ont péri au cours des dernières 48 heures dans des inondations provoquées par les pluies torrentielles. Le bilan en question fait état d'un homme de 60 ans et d'une jeune fille décédés, à bord d'un véhicule emporté dans la nuit du mercredi à jeudi par la crue d'un oued dans la région de Tiaret. Alors que dans la nuit de mardi à mercredi, trois autres personnes sont mortes noyées dans leur véhicule emporté par une rivière en crue, dans la région d'El Bayadh. Les éléments de la protection civile sont intervenus pour secourir de nombreuses personnes piégées par les eaux dans leur maison ou leur véhicule dans la région de Tiaret. Une personne a notamment pu être sauvée alors qu'elle était piégée dans sa voiture par les eaux dans un tunnel. Dans la wilaya de Tissemsilt, la protection civile a évacué 200 lycéens de leur établissement submergé par les eaux. Pour rappel, l'office national de météorologie avait émis mardi un bulletin météo spécial (BMS) prévoyant à compter de mardi soir des pluies orageuses sur 13 wilayas de l'Ouest et du Centre-Ouest du pays avec un cumul de pluie pouvant dépasser 40 millimètres en 24 heures.