INTEGRATION DES BENEFICIAIRES DU DAIP : 2667 contractuels concernés par la titularisation à Mostaganem

La bibliothèque principale de la lecture, Belhamissi, a accueilli une rencontre en fin de semaine dernière concernant les nouvelles mesures d’application des décisions, liées à l’intégration des bénéficiaires du DAIP dans le secteur de l’administration. En effet, il a été recensé 2667 jeunes au niveau de la wilaya de Mostaganem qui bénéficieront d’un poste de travail permanent. L’opération d’intégration doit se faire par étape, conformément à des normes objectives et transparentes, selon l’ancienneté dans le dispositif, et ce depuis le 1er Novembre 2019 et s’étalera tout au long de trois (3) années, selon un communiqué des services du premier ministère, sanctionnant une réunion du Gouvernement tenue mercredi. Cette journée a été consacrée à l’application de la décision de l’intégration des bénéficiaires du DAIP qui se fera à travers 3 étapes dira le représentant de la direction générale de l’ANEM, sur le traitement de l’intégration des jeunes avant l’année 2019. Les bénéficiaires présents dans leurs postes de travail au niveau des entreprises publiques jusqu’au 31 octobre 2019 et ayant 8 années d’exercice seront régularisés. Il y’a lieu de signaler que le Gouvernement a décidé de régulariser quelque 160.000 titulaires de contrat pré-emploi au titre du Dispositif d’aide à l’intégration professionnelle (DAIP) avant fin 2019, pour ceux ayant totalisé plus de 8 années d’activité effective.