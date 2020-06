INSTITUER LE 08 MAI JOURNEE NATIONALE DE LA MEMOIRE :Les députés valorisent le projet de loi

Les membres de l’Assemblée populaire (APN) ont valorisé dimanche le projet de loi instituant le 08 mai 1945, Journée nationale de la Mémoire, qualifiant cette décision de "courageuse et d’historique". Durant la séance de la matinée de la plénière présidée par, M. Slimane Chenine, président de l’APN, en présence des ministres des Moudjahidines, Tayeb Zitouni, et des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, les interventions des députés ont focalisé sur l’importance que revêt ce projet de loi instituant le 8 mai 1945 Journée nationale de la Mémoire. Pour Lakhdar Benkhellaf de l’Union Nahda-Adala-Bina, ce projet de loi "est une décision souveraine que nous devons ériger en pierre angulaire pour consolider l’histoire de l’Algérie dans la mémoire des enfants et de la jeunesse montante, à la faveur de mesures à même de nourrir leur patriotisme et leur fierté des hauts faits des aïeux". Le député RND, Salah Eddine Dekhili a plaidé pour la réservation d’un espace dans les grilles de programmes de tous les médias à la mémoire, pour son inscription dans les différents plans sectoriels à travers la consécration d’un livre d’histoire dans le cadre des prix de fin d’année et pour la création du Prix du Président de la République pour les meilleures œuvres relatives à la Mémoire nationale. De son côté, M. Hacène Laribi (Union Nahda-Adala-Bina) a estimé que ce projet de loi constituait "un début d’éveil national qui doit être accompagné de mesures plus audacieuses en revendiquant fermement la restitution des crânes de Chouhada et les archives nationales, et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires de Reggane.