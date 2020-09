INSTAURATION DES FONDEMENTS DE L'ALGERIE NOUVELLE : TAJ adhère au processus

Le parti Tajamoue Amel El Jazair (TAJ) a affirmé son adhésion au processus d'instauration de l'Algérie nouvelle où régnera l'Etat de droit et libertés à travers une Constitution consensuelle répondant aux aspirations du peuple", a indiqué un communiqué du parti. Affirmant son adhésion au processus d'instauration de l'Algérie nouvelle où règnera l'Etat de droit et libertés à travers une Constitution consensuelle répondant aux aspirations du peuple, TAJ a réitéré son "attachement aux lois de la République notamment en ce qui concerne l'organisation des partis et de la vie politique ainsi que la moralisation de la vie politique". Par ailleurs, la même formation politique a salué les efforts consentis par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune dans le but de booster le développement et l'économie en dépit des séquelles de la pandémie covid-19".