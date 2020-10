INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU : L’ADE lance une 2ème opération à Mostaganem

Le directeur des ressources en eau de la wilaya de Mostaganem, M. Moussa Labgàa a indiqué qu’il a été procédé récemment au lancement de la 2ème opération d'installation des compteurs d’eau, touchant plusieurs douars. Le même responsable a fait savoir que 4000 compteurs sur 23000 ont été déjà installés où 180 douars, déployés à travers la wilaya ont été touchés par cette opération qui se poursuit toujours. Ces opérations, contribueront à améliorer le service public, et réduire le raccordement illégal de ce liquide précieux, a-t-on ajouté. Il a indiqué en ce sens que la direction supervise l'opération d’éradication des branchements illicites au réseau d’alimentation en eau potable (AEP), à travers tout le territoire de la wilaya de Mostaganem .Ce processus a touché déjà plusieurs communes Notons que plusieurs cadres ont été mobilisés pour mener cette campagne à travers tout le territoire de la wilaya. Le phénomène des piquages et branchements illicites a pris de l’ampleur ces dernières années notamment au niveau des localités et des villages, où des citoyens recourent à ce genre de comportement pour s’approvisionner en eau potable, ou pour irriguer des vergers de manière illicite. Ce phénomène est une atteinte à l’économie nationale ainsi qu’à l’avenir de la ressource hydrique dont dispose la wilaya, les gens doivent la préserver et la consommer de façon rationnelle et économique .