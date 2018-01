INSPECTION REGIONALE OUEST DE POLICE : 5 tonnes de kif saisies en 2017

Même si ce bilan fait ressortir une baisse sensible des quantités saisies par rapport à 2016, les chiffres restent tout autant éloquents qu’inquiétants. Lors de la présentation du bilan des activités du service régional de la police judiciaire relevant de l’inspection, le commissaire de police Boudekara Mokhtar, adjoint chef du service a souligné, qu’en 2017, il a été procédé à la saisie de 5.196,56 kg de kif traité, 604,69 grammes de cocaïne, 80.073 comprimés de psychotropes contre 20.256 kg de kif traité en 2016, 2366 gr de cocaïne et 10.0725 comprimés de psychotropes. Cette baisse, jugée importante, est expliquée par le resserrement de l'étau, contraignant les trafiquants à chercher d’autres issues de trafic dans les wilayas en retrait, telle Naama. Aussi, la DGSN prend-elle les devants de par la création de nouveaux sièges de Sûreté, en cours d’ouverture, signale-t-on ainsi que de nouvelles brigades. Par ailleurs, Dans ce registre, on saura qu’un important plan d’action a été mis en place par les Douanes algériennes dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes. Le dispositif porte sur l’intensification du travail sur le terrain, le déploiement des effectifs sur la bande frontalière de manière continue et, surtout, leur dotation de moyens matériels nécessaires pour lutter contre la contrebande. Ces opérations ont donné lieu à la récupération de 110 véhicules dont 8 camions et cinq motos utilisés dans la contrebande des marchandises saisies. D’autre part, le bilan fait état de la saisie de plus de 5 millions de dinars de divers produits dont des denrées alimentaires, des effets vestimentaires, des produits cosmétiques et des produits électroniques.