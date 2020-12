INSPECTION DES PROJETS EN COURS DE REALISATION : Une délégation ministérielle à Oran

La délégation ministérielle a assisté dans un premier temps à la présentation de la nouvelle identité visuelle des JM d’Oran prévus en 2022. Lors de sa visite aux chantiers du complexe sportif d’Oran, un exposé a été présenté à Monsieur le secrétaire général du ministère de l'habitat par les responsables de l’exécutif au sujet de l’évolution des travaux au niveau du complexe ainsi que d’autres chantiers ouverts liés à l’aménagement des abords de ce site. La Direction de l'Urbanisme était chargée: de définir la politique nationale en matière d'urbanisme et de veiller à sa mise en œuvre; de veiller au respect des instruments d'urbanisme et leur concordance avec la politique nationale d'aménagement du territoire; d’évaluer la mise en œuvre des instruments d'urbanisme et d'initier tout texte à caractère législatif et réglementaire dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d'urbanisme. Au cours de cette visite, M. Fouad Aissi, directeur des approvisionnements généraux, a fait une présentation détaillée de l'état d'avancement de ces travaux. Dans la soirée, le Secrétaire général a présidé une réunion de coordination au cours de laquelle il a évoqué le statut des projets des Jeux méditerranéens qui a été discuté, en présence du directeur général de l'équipement général, du directeur de l'équipement public, du secrétaire général du ministère de l'habitat, de responsables de la société chinoise MCC, des chargés des bureaux d'étude .A cet effet, le secrétaire général du ministère du logement a donné des instructions et des directives fondées sur les recommandations du Ministre du logement, de l'urbanisme et de la ville, pour contribuer à résoudre certains des obstacles en suspens et souligné la nécessité d'une meilleure coordination entre les partenaires afin de respecter le délai de livraison des projets dans les meilleurs délais , Concernant le projet de construction des logements sociaux du nouveau pôle urbain de Oued Tlelat, le taux d’avancement des travaux d’aménagement extérieurs de plusieurs projets relevant du secteur de l’habitat dans la commune d’Oued Tlelat a atteint les 85%. Le nouveau pôle urbain de Oued Tlelat a concerné en tout la réalisation de 8000 logements sociaux et les autorités voudraient que le «site numéro deux» en question soit livré définitivement dans les plus brefs délais afin de procéder à la distribution des logements dont justement une partie est réservée aux résidants du site d’habitat précaire illicite (fawdaoui) de la Sebkha de Sidi Chahmi, apprend-on dans un compte rendu de cette réunion. Toujours concernant le même projet des 2500 logements, mais cette fois en qui concerne le «site numéro un», il a été demandé à l’OPGI de rattraper le retard concernant la désignation de certaines entreprises chargées de réaliser le réseau d’assainissement. Il reste le projet des 3000 logements de ce même pôle urbain qui enregistre des avancées remarquables et l’idée retenue a été, là aussi, d’activer davantage le rythme de travail pour pouvoir ensuite procéder à la distribution des logements le plutôt possible.