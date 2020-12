INSERTION SOCIALE DES PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES : Djerad souligne une forte volonté politique

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, jeudi à Alger, que le dernier amendement constitutionnel "confirme la forte volonté politique d'oeuvrer efficacement à l’insertion sociale et économique des personnes à besoins spécifiques de façon effective". Dans une allocution prononcée au Centre international des conférences (CIC) à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, M. Djerad a déclaré que "le dernier amendement constitutionnel confirme la forte volonté politique d'œuvrer efficacement à l’insertion sociale et économique des personnes handicapées et à leur implication dans la construction de l’édifice institutionnel", mettant en avant leurs performances dans divers domaines de la vie, aussi bien culturelle, qu'économique et sportive, et leurs impressionnants résultats dans les examens officiels. Cette catégorie de la société s'est également illustrée, à travers une pléiade d'athlètes médaillés, en hissant haut l’emblème national dans des compétions internationales, et contribué également au processus du développement économique par plusieurs projets au service du pays, a-t-il poursuivi. M. Djerad a souligné, à ce propos, que la détermination "incontestable" du Gouvernement à mettre en place des politiques et des programmes de protection et de promotion des personnes à besoins spécifiques, "se concrétise à travers des mesures et des mécanismes visant à consolider leurs droits, tout en veillant à associer le mouvement associatif à l’élaboration de programmes et de stratégies efficaces en leur faveur, en coordination avec tous les acteurs, notamment les médias", qui, a-t-il dit, "œuvrent à mettre en lumière ces potentialités à travers les tribunes nationales et les réseaux sociaux".