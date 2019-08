INONDATIONS A CONSTANTINE : Une personne portée disparue

Selon la protection civile de la wilaya de Constantine, une personne a été emportée par les eaux, il s’agirait d’un homme âgé de 56 ans dont la disparition a été signalée par ses voisins son quartier Benchergui. La protection civile assure que les recherches se poursuivent pour trouver le disparu, ajoutant que dix camions, trois ambulances, des plongeurs et des brigades cynophiles ont été mobilisés. Plusieurs photos et vidéos montrant les dégâts occasionnés par les pluies torrentielles dans plusieurs routes et communes de la wilaya, ont été relayées sur les réseaux sociaux, notamment l’inondation de la gare routière de Constantine.