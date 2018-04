INONDATION DU CIMETIERE DE ‘’SIDI CHAHMI’’ : Le wali d’Oran ordonne l’ouverture d’une enquête

Les premières révélations de cette enquête effectuée par une commission d’enquête dirigeait par l’inspecteur général de la wilaya, le chef de daïra, le maire de Sidi Chami, les directeurs des Ressources en eau et de la Société de l’eau et de l’assainissement ont révélé que le cimetière se trouve à proximité du lac «Dhaya» révèle qu’une partie du site est sous la menace constante du phénomène des inondations. Cette situation fait que cet espace d’inhumation est toujours envahi par les eaux, et ce, malgré l’existence de protection selon leur constat. Dans l’optique de régler le problème de manière définitive, les autorités locales ont procédé, en premier lieu, au pompage des eaux souterraines et à leur transfert vers la station de pompage d’El Braya, pour l’assèchement du site afin d’entamer une opération de réhabilitation des tombes endommagées. Malheureusement, cette opération qui n’a pas donné ses fruits a été infructueuse selon la déclaration d’un membre d’une famille des défunts qui nous a affirmé que ces eaux usées menacent au quotidien les tombes de nos proches sont sous la menace constante de ces eaux et que le transfert des dépouilles est des plus urgent , afin que nos proches reposent en paix . Devant cet état de fait qui ne fait que nuire, les familles des défunts, les autorités compétentes de la daïra d’Es Senia en accord avec les résidents du village et des familles des défunts et en concertation avec les services de l’APC et la direction des Affaires Religieuses ont eu l’aval et l’accord par ces derniers pour procéder en toute urgence au transfert des défunts selon les déclarations de notre même interlocuteur qui nous a confirmé qu’il est des plus urgent que les élus de la commune de Sidi Chami prennent en considération les doléances de ces centaines de familles afin de procéder à l’opération du transfert des morts et d’établir un recensement exact par l’élaboration de fiches avec noms et prénoms des défunts pour le cimetière endommagé, de la mise en place d’une clôture pour procéder au déplacement des dépouilles et, au final, du nettoyage du site. Le financement des travaux est à la charge totale de la wilaya du fait qu’il est inscrit dans le budget supplémentaire 2018, selon le représentant de la commission d’enquête.