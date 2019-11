INHALATION DE MONOXYDE DE CARBONE : La Protection Civile lance une campagne de prévention

Initiée par la Protection civile, une campagne de prévention et de sensibilisation contre les dangers des inhalations accidentelles de monoxyde de carbone, pouvant parfois se solder par la mort de familles entières, débute ce dimanche à travers le pays. S’exprimant à la chaine 3 de la Radio Algérienne, le directeur de la communication de ce corps d'intervention, le colonel Achour, rappelle que les accidents dus à des appareils domestiques fonctionnant au gaz provoquent, chaque année, le décès de nombreuses personnes. D’après l’Association de protection des consommateurs APOCE, entre 2010 et 2017, plus de 4.00 personnes victimes d’émanations de gaz ont trouvé la mort. Durant le seul mois de janvier 2019, 57 personnes sont décédées et 596 autres ont été secourues pour les mêmes raisons. Réalisant une enquête sur ce dramatique phénomène, le journaliste de la radio, Hassan Semache signale que les citoyens ont tendance à imputer ces accidents à l’utilisation par des ménages d’appareils défectueux, souvent contrefaits. Interrogé, le directeur du contrôle de la direction du Commerce d’Alger assure que les chauffages à gaz, en particulier, font l’objet d’une vérification, autant lors de leur réception aux frontières qu'au moment de leur commercialisation.