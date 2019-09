INFRASTRUCTURES SPORTIVES : Le complexe olympique d’Oran inauguré en 2020

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M.Raouf Salim Bernaoui, a annoncé lors d’une intervention à la radio nationale que les nouveaux stades de Tizi-Ouzou, Oran, ainsi que ceux de Baraki, et Douera (communes situées à Alger) ne seront pas réceptionnés avant l’année 2020.Le premier responsable des sports en Algérie prévoit la réception des stades d’Oran et de Tizi-Ouzou pour le premier trimestre de l’année prochaine. « Nous commencerons à inaugurer les stades d’Oran et de Tizi-Ouzou en mars 2020 », a déclaré M.Raouf Salim Bernaoui.Dans ce contexte, les pouvoirs publics sont en train de lever toutes les contraintes qui risquent d’entraver la livraison du nouveau complexe sportif d’Oran dans le délai prévu. Ce complexe sera composé d’un stade de football de 40 000 places, d’un autre d’athlétisme de 4 000 places, d’une salle omnisports de 6 000 places et d’un centre nautique renfermant trois bassins.