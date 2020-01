INFRACTIONS ET CONTRAVENTIONS A TISSEMSILT : 576 affaires traitées en décembre

Les services de sûreté de wilaya de Tissemsilt ont enregistré durant le mois de Décembre de l’année écoulée des dizaines d’accidents de la circulation à l’intérieur du périmètre urbain qui avaient conduit à une hausse relative. En effet, en matière de sécurité à travers le territoire de la wilaya, les responsables de la Sûreté de wilaya ont affirmé que les services ont engagé durant ce mois de Décembre différentes actions pour assurer la sécurité et endiguer la criminalité sous toutes ses formes et les dérives juvéniles, ce qui a permis de donner des résultats positifs. Ils affirment que les services de la police ont traité (576) affaires de contravention dont celles de troisième degré avec (376) contraventions dont 79 pour non respect des mesures de sécurité et autres pour retraits de permis de conduire. Quant aux délits de premier degré de la circulation routière, le service de la police a traité (80) affaires dont celles pour absence de présentation de permis de conduire avec 76 affaires. Viennent enfin les affaires de deuxième degré avec (65) contraventions dont 43 affaires pour non respect des plaques de signalisation et celles du quatrième degré avec (55) affaires dont (25) de circulation en sens contraire. Enfin, les mêmes services ont enregistré que durant ce mois de Décembre, ce bilan fait ressortir une légère hausse pour les délits et contraventions de la route. Les mêmes services de sûreté de wilaya de Tissemsilt ont enregistré durant le même mois de Décembre de l’année 2019 (94) affaires de droit civil avec des contraventions à l’intérieur du périmètre urbain impliquant (112) personnes. En premier lieu, il y a à signaler (50) affaires d’atteinte aux biens d’autrui impliquant(21) personnes, quant aux affaires d’atteinte sur les personnes, les mêmes services avaient traité (26) affaires impliquant (31) personnes. Pour finir, il est cité des vols de téléphones portables et autres produits dont les affaires ont été toutes traitées.