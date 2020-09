INFORMATION ET SENSIBILISATION POUR LE REFERENDUM : L'ANIE bénéficiera du soutien du ministère de la Communication

Les attributions du ministère de la Communication sont définies, notamment, dans l'article premier du décret exécutif 11-216 du 12 juin 2011. Il est ainsi stipulé que "dans le cadre de la politique générale du gouvernement et de son plan d'action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la Communication exerce ses attributions sur l'ensemble des activités liées à la promotion, la consolidation de la démocratie et de la liberté d'expression ainsi qu'au développement de la communication". Dans la perspective du référendum du 1er novembre prochain, le "rôle central" incombe à l'ANIE. En effet, elle est en charge de la préparation, de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'opération référendaire. La loi organique 19-07 du 14 septembre 2019 relative à l'ANIE fixe ses prérogatives en matière de communication. L'article 8 du texte charge l'Autorité de "déterminer les surfaces réservées à l'affichage et de garantir une répartition juste et équitable à l'intérieur des circonscriptions électorales", de "répartir, de manière juste et équitable, le temps d'antenne dans les médias audiovisuels nationaux, en coordination avec l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV)" et de "faciliter la mission des institutions médiatiques et des journalistes pour leur permettre de suivre les différentes phases des opérations électorales". Cette disposition traitant d'une compétition entre candidats --ce qui n'est pas le cas du référendum prochain-- des ajustements sont nécessaires. A ce titre, il appartient au Conseil, organe délibérant de l'Autorité indépendante, de faire application de l'article 19, alinéa 6, de la délibération du 17 septembre portant règlement intérieur (de l'ANIE) afin d'inviter des personnalités ou des institutions pour participer aux activités en vue de bénéficier de leurs expertises". Par ailleurs, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a rappelé lundi que la sensibilisation des citoyens, dans le cadre de la campagne électorale pour le référendum du 1er novembre, qui débutera le 07 octobre, est du seul ressort de son instance. Un rappel qui sonne comme une sorte de mise au point à certains partis politiques, soucieux de gagner les bonnes grâces de pouvoir, qui se proposent de faire un travail de sensibilisation et de pédagogie pour convaincre les citoyens à voter en masse.