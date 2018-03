INEXPLOITEE DEPUIS DES DECENNIES : La gare ferroviaire de Mostaganem : que doit-on en faire ?

Mais qu’en est -il advenue de cette entreprise si rentable et florissante qui est devenue un véritable problème , vu sa situation stratégique avec sa superficie très importante , elle est devenue un véritable obstacle pour la réalisation de beaucoup de projets utiles au désengorgement de la ville.Pourquoi les responsables concernés ne la déplacent ils pas du côté de Mazagran ,en dehors de la ville ?Est elle classée monument historique ,ou patrimoine national ou bien fait-elle partie d’un musée à ciel ouvert où il nous est interdit de toucher ou de violer ? Est- elle la propriété d’un individu ou appartient-elle à l’Etat ? Etant située en plein centre-ville, la gare ferroviaire joue un rôle essentiel et prépondérant en matière de transport, elle contribue et apporte un soutien au développement économique de la wilaya.Il y a des années, le train était le principal moyen de transport utilisé par les voyageurs , le port , les sociétés , quelques entreprises et même par des commerçants en raison du cout très concurrentiel ainsi que de l’assurance du chargement quelque soit sa nature.Le citoyen se pose toujours ces questions auxquelles il a droit aux réponses car il se sent concerné par tout ce qui peut apporter une solution bénéfique à sa ville .La gare ferroviaire partage le centre ville en deux et gène énormément la circulation surtout en cette période estivale ou comme chaque année, des estivants viennent passer quelques jours de vacances.L’afflux de ces visiteurs cause un grand désagrément à la circulation routière,qui ne peut être réglementé compte tenu de la multiplication du parc roulant : Taxis, Bus, véhicules particuliers etc… Que doit-on en déduire ? Qu’attendent nos élus qui ont tant convoités des postes aussi importants et stratégiques pour s’impliquer, proposer et trouver des solutions ? Le temps presse, car il ne s’agit plus de reporter au lendemain ce qu’on doit faire aujourd’hui étant donné que la ville devient de plus en plus petite chaque jour. Selon les statistiques démographiques, le nombre d’habitants ne fait que s’accroitre et se multiplier chaque jour, donc il y a urgence. Tout le monde n’ignore pas que la responsabilité n’est pas un honneur mais une charge et une mission qu’on doit assumer et assurer.