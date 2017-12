INDUSTRIE : Youcef Yousfi réunit les fédérations syndicales de l'UGTA

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a réuni ce lundi, les secrétaires généraux des fédérations syndicales de son secteur, relevant de l'Union général des Travailleurs algériens (UGTA), a indiqué le ministère dans un communiqué. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des «engagements contenus dans le pacte économique et social visant à consolider la consultation et la mise en œuvre des propositions communes, afin de réaliser l'objectif commun, qui est le développement de l'économie nationale», ajoute la même source. Elle a regroupé plusieurs fédérations de l'UGTA représentants divers activités industrielles: les textiles et le cuir, l'agroalimentaire, les mines, la métallurgie, les matériaux de construction, les hydrocarbures et la pétrochimie. Cette rencontre qui a vu également la participation d'un conseiller auprès du secrétaire général de l'UGTA, visait notamment à «ouvrir un dialogue avec les partenaires sociaux afin de préserver les acquis sociaux professionnels des travailleurs», a précisé le communiqué. Samedi, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, pour le gouvernement, le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Said, ainsi que les présidents des organisations patronales signataires du Pacte national économique et social de croissance ont signé la charte de Partenariat sociétaire. Pour rappel, le gouvernement, l'UGTA et le Patronat avaient signé en février 2014 dans le cadre de la Tripartite, le Pacte national économique et social de croissance avec comme objectifs l'accélération du processus des réformes économiques, le développement industriel, l'amélioration du climat des affaires, la protection sociale et l'amélioration du pouvoir d'achat.