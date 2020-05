INDUSTRIE MILITAIRE : Production d’environ 30 000 masques de protection médicale/jour

Le directeur des fabrications militaires, le général-major Rachid Chouaki, a fait savoir que sa direction a mobilisé une partie de son potentiel industriel, notamment de recherche et développement afin de participer au soutien de l’ANP, et notamment aux services de santé dans la lutte contre le coronavirus. Dans un entretien accordé à la revue «El Djeich», M. Chouaki a révélé que l’industrie militaire produit actuellement environ 30.000 masques de protection médicale par jour, pour les besoins de la Direction des services de santé militaire, nous assurons ainsi le soutien de trois Régions militaires, à savoir la première, la deuxième et la cinquième. La fabrication des masques s’effectue au niveau de trois unités, réparties à travers les productions Régions précitées, au niveau de chaînes de production, dans des salles blanches utilisées dans les domaines sensibles aux contaminations environnementales». « Ces masques sont fabriqués à partir de tissu homologué et contiennent trois couches non tissées, dont un filtre au milieu. Une fois finis, ils sont testés au niveau des laboratoires de l’EHC pour contrôler leur imperméabilité et stérilisation… », a-t-il expliqué, précisant que « ces masques, lavables jusqu’à neuf fois, sont utilisés actuellement au niveau de trois hôpitaux militaires à savoir: l’Hôpital central de l’armée ainsi que les deux hôpitaux régionaux des deuxième et cinquième Régions militaires, à l’exception des blocs chirurgicaux ».