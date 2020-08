INDUSTRIE MILITAIRE : Plus de 1000 véhicules multifonctions livrés

La société algérienne de fabrication des véhicules de la marque Mercedes-Benz "SAFAV-MB" a procédé à la livraison de 1048 véhicules multifonctions "Class-G"et véhicules utilitaires "Sprinter" de marque Mercedes-Benz destinés au transport de personnels, ambulances, transmissions, transport de marchandises, ainsi que des véhicules anti-incendie, indique un communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre du processus de développement des différentes industries militaires notamment l'industrie mécanique, conformément au programme national visant la promotion de la production nationale et la satisfaction des besoins des structures du Ministère de la Défense Nationale et des différentes entreprises nationales publiques et privées, et sous la supervision directe de la Direction des Fabrications Militaires du Ministère de la Défense Nationale, il a été procédé, ce mardi 04 Août 2020 à Tiaret en 2ème Région Militaire, à la livraison de (1048) véhicules multifonctions « Class-G » et véhicules utilitaires « Sprinter » de marque Mercedes-Benz destinés au transport de personnels, ambulances, transmissions, transport de marchandises, ainsi que des véhicules anti-incendie, fabriqués par la Société Algérienne de Fabrication des Véhicules de la marque Mercedes-Benz « SAFAV-MB », et ce, au profit de la Direction Centrale du Matériel au Ministère de la Défense Nationale, du Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, de la Direction Générale de la Protection Civile, de la Direction Générale des Forêts, ainsi que des entreprises économiques civiles publiques et privées", précise la même source.