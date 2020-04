INDUSTRIE MILITAIRE : Livraison de 446 camions multifonctions Mercedes-Benz

Un total de 446 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz produits en Algérie ont été livrés, à Alger, au profit de la Direction centrale du matériel, du ministère de la Défense nationale (MDN), de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et d’organismes et entreprises publiques et privées. Ces véhicules ont été fabriqués au niveau des unités de la Société algérienne pour la production de poids-lourds de marque Mercedes Benz (SAPPL-MB) relevant du MDN, sise à Rouiba. Il s’agit de 312 camions militaires tactiques multifonctions au profit de la Direction centrale du matériel du MDN, 4 camions antiémeute au profit de la DGSN et 3 camions de l’Etablissement central de construction (ECC) relevant du MDN, selon les chiffres avancés par Hamoud Tazrouti, Directeur général de Algerian Motors services –Mercedes Benz ( AMS- MB) spécialisée dans les services vente et après-vente des véhicules d’industrie militaire de cette marque allemande. La livraison a porté également sur 60 camions au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), 50 camions pour le Groupe de transport des marchandises et de logistique (Logitrans), 7 camions pour l’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP), 5 camions pour l’Entreprise nationale de forage (ENAFOR), 3 camions pour Cosider Canalisations, un (01) camion pour la Coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS) de Constantine ainsi qu’un (01) camion pour une entreprise privée , selon la même source.