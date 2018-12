INDUSTRIE MILITAIRE : Livraison de 356 camions multifonctions Mercedes-Benz

Plus de 350 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz, fabriqués à Rouiba (Alger) ont été livrés dimanche, dont 215 camions au profit de la Direction centrale du matériel au ministère de la Défense nationale (MDN) et 141 véhicules pour la Direction générale de la Sûreté nationale et des entreprises économiques civiles publiques et privées, a annoncé le MDN dans un communiqué. « Dans la dynamique de concrétisation du programme de relance économique initié par Son Excellence Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, en privilégiant le partenariat comme support au développement du tissu industriel national visant à booster et encourager la production nationale, et en exécution des instructions de Monsieur le Général de Corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, relatives au développement des différentes industries militaires, notamment l’industrie mécanique, pour la satisfaction des besoins des structures de l’ANP et des différentes entreprises nationales publiques et privées, il a été procédé, ce dimanche 23 décembre 2018 à Rouiba (1ème Région militaire), à la livraison, sous l’égide de la Direction des fabrications militaires, 356 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz, dont 215 camions au profit de la Direction centrale du matériel au ministère de la Défense nationale, destinés au transport des troupes, dépannage léger, citernes d’eau, et des camions poste de commandement, ainsi que 141 véhicules pour la Direction générale de la Sûreté nationale et des entreprises économiques civiles publiques et privées, fabriqués par la Société algérienne de production de poids lourds de marque Mercedes-Benz à Rouiba (1ère Région militaire), issue d’un partenariat algéro-émirati-allemand », a précisé la même source.