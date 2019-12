INDUSTRIE : Le président Tebboune encense le modèle militaire

Au Palais des expositions où se déroule la foire de la Production nationale jusqu’au 28 décembre, le président de la République fraîchement élu a visité plusieurs stands. Sa présence vise, tout d’abord, à rassurer les opérateurs économiques locaux. Admiratif, Abdelmadjid Tebboune a qualifié le modèle industriel militaire de « sérieux ». Il a appelé, par conséquent, à sa généralisation aux autres secteurs de l’économie nationale. « La seule véritable industrie en Algérie est l’industrie militaire », a-t-il souligné. Au sujet de l’importation, le président de la République a déploré l’existence d’une importation anarchique qu’il faudrait stopper. De même, il a appelé à soutenir la production nationale. Il a souhaité également la fabrication d’une voiture 100% algérienne. Notons que la 28ème édition de la Foire de la Production Algérienne, prévue du 22 au 31 Décembre 2019 est placée sous le slogan "Algérie : une économie diversifiée, innovante et compétitive". Cette 28ème édition se tient jusqu’au 28 décembre avec la participation de 467 entreprises algériennes publiques, privées et start-up, sur une superficie globale de 22.352 m2, selon la Société algérienne des foires et exportations (Safex), organisatrice de cet évènement. Les entreprises participantes à la FPA 2019 représentent tous secteurs d'activités confondus : énergie, chimie et pétrochimie, industries diverses et de transformation, bâtiment et travaux publics, agroalimentaire et services. Les entreprises de l'industrie militaire ainsi que celles du secteur de l'automobile sont aussi présentes à la FPA 2019, et ce, pour la 4ème année consécutive. Cette édition est marquée également par la participation de 50 start-up et jeunes entrepreneurs venus exposer leurs expériences et produits et services au niveau du pavillon "Algeria Innov" qui sera "une véritable pépinière d'idées et d'opportunités", selon la Safex. Pour les organisateurs, cette manifestation vise essentiellement à faire connaître les capacités de production de l'entreprise nationale, ses évolutions et ambitions dans le cadre du nouveau modèle de croissance de l'économie algérienne. En marge de l'exposition, plusieurs ateliers et conférences seront organisés et porteront sur des thématiques ayant trait à l'activité de la production en Algérie, notamment la numérisation, l'innovation, le défi de l'exportation et le financement des start-up.