INDUSTRIE : L’ex-Sonacom pourrait être récupérée par l’Armée

En effet, le fleuron de l’Industrie mécanique nationale serait sur le point d’être récupéré par l’armée, qui a déjà acquis des unités relevant, jadis, du ministère de l’industrie. L’annonce de cette cession interviendra prochainement. Mais des sources de l’UGTA, indiquent que c’est la « solution la moins mauvaise » que les autorités vont prendre. Et pour cause, la société publique, qui fait partie du groupe mécanique, vit dans des conditions financières exécrables depuis des années. La société nationale des véhicules industriels, qui produit notamment des bus et camions, vit depuis longtemps dans de graves difficultés de trésorerie et de management. C’est probablement le bout de tunnel pour les milliers de travailleurs de cette société. L’asphyxie financière empêche l’entreprise de se rénover. Elle a subi de plein fouet les affres de la concurrence. Des camions et bus, de meilleure qualité et surtout moins chers, ont envahi le marché, reléguant les vieilles machines de la SNVI au second plan. Ce manque d’investissements a contraint la société à arrêter d’honorer les commandes de sociétés publiques et même privées. L’ETUSA, l’entreprise de transports d’Alger, a dû conclure un accord avec l’entreprise Tahkout pour assurer de nouvelles dessertes. Cela a provoqué des licenciements de milliers de travailleurs. Pour rénover l’entreprise, les autorités, notamment le ministère de l’Industrie a promis d’injecter l’équivalent d’un milliard de dollars. Une somme qui n’a jamais été débloquée. Du côté de la Défense, on tente plutôt d’acquérir un maximum d’actifs. L’armée a ainsi repris plusieurs anciennes usines civiles. C’est le cas d’unités de textiles et de constructions mécaniques et des usines à Tiaret et Constantine. Elle s’est associée avec Mercedes Benz pour le montage de camions et véhicules utilitaires.