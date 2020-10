INDUSTRIE : Ait Ali s'entretient avec l'ambassadeur mexicain

Le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a reçu à Alger, l'ambassadeur du Mexique en Algérie, Gabriel Rosenzweig, avec qui il a passé en revue les relations économiques bilatérales, notamment dans le secteur industriel, et les moyens de les promouvoir, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, M. Ait Ali Braham a exprimé le souhait de l'Algérie de tirer profit de l'expérience mexicaine et de développer des partenariats dans plusieurs domaines industriels à l'instar des industries mécanique, électronique et électroménagère ainsi que dans le domaine de la recherche et développement, note la même source. Il a rappelé, dans ce cadre, les dernières mesures prises par le gouvernement afin d'encourager les investissements étrangers dans tous les domaines. De son côté, l'ambassadeur mexicain a exprimé l'intérêt de son pays de renforcer les liens économiques avec l'Algérie estimant que beaucoup d'opportunités de partenariat s'ouvrent entre les deux pays suite aux réformes opérées en Algérie. M. Rosenzweig a suggéré l'exploration, dans un futur proche, des opportunités entre les opérateurs et hommes d'affaires algériens et mexicains notamment dans les domaines de l'industrie mécanique, de la production pharmaceutique et de l'électroménager, ajoute le communiqué.