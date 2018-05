INDUSTRIE AUTOMOBILE : Lancement bientôt de 3 unités de carcasses de véhicules

L'industrie automobile naissante en Algérie, va connaître d’ici la fin de l’année 2018, une petite révolution avec l'entrée en service de trois unités de production de produits plats utilisés dans la fabrication de carcasses de véhicules. Sur ce sujet, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des mines, M Kheireddine Medjoubi, a affirmé que : ‘’Le lancement, au cours de l’année 2018, de la fabrication des produits plats utilisés dans l’industrie des carcasses de véhicules donnera un nouvel élan à ce secteur et contribuera à l’augmentation du taux d’intégration en la matière ‘’ . Cette déclaration a eu lieu à Sétif en marge d'une journée technique sur les produits plastiques utilisés dans le domaine automobile. A cet effet, trois unités de production dans le domaine des produits sidérurgiques plats vont entrer en service cette année. La production de produits plats spécifiques à l'industrie automobile sont un intrant important permettant aux unités de montages locales d'éviter d'importer des carcasses finies et de procéder localement à la fabrication de ces dernières ce qui permettra d'atteindre un taux d'intégration de 40%.