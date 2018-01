INDUSTRIE AUTOMOBILE : Bientôt, une usine Ford en Algérie

Les hommes d’affaires Ould Zmirli et Aïssou ont l’intention de créer une usine de montage de véhicules de la marque Ford, a rapporté hier le Soir d’Algérie. Selon la source, ils sont sur le point de ficeler un dossier pour le déposer auprès du ministère de l’Industrie. Il est à signaler que le décret exécutif n°17-344 du 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules, ainsi que le cahier des charges auquel devront se conformer les constructeurs est entré en vigueur le 5 décembre 2017. Son application a révélé, néanmoins, de nombreuses lacunes et ambiguïtés dans son contenu. Plusieurs amendements lui seront, dès lors, introduits à brève échéance, a-t-on appris de sources concordantes.