INCIDENTS DU MATCH JSK-CRB : Une peine de 6 mois de prison pour les incriminés

Les quatre individus incriminés dans les incidents qui se sont produits au stade de Tizi Ouzou lors du match du championnat JSK-CRB n’ont écopé que de 6 mois d’emprisonnement ferme. Le verdict rendu par le Tribunal de Tizi-Ouzou fait ressortir que les quatre individus arrêtés suite à ces troubles ont été condamnés jeudi soir à des peines d’emprisonnement d’une année, dont six mois avec sursis, assorties d’amendes ! Ils ont été condamnés pour « trouble et atteinte à l’ordre public ». Pour rappel, des énergumènes avaient envahi le terrain lors du match perdu par la JSK sur le score de 3-0 contre le CRB à la 81e minute de jeu, obligeant l’arbitre de la rencontre à arrêter le match. Le stade de Tizi Ouzou était devenu un exemple en matière de sportivité et de fair-play dans la mesure où des familles entières se rendaient au stade pour suivre les matches de la JSK dans le respect et la dignité, ce qui n’arrive pratiquement pas dans les autres stades du pays. Ces énergumènes qui méritent une peine plus lourde, auront empêché ces familles de se rendre au stade, celles-ci ayant été traumatisées par ce qui s’était passé lors du match en question.