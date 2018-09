INCIDENT DU TASSILI 2 : Le PDG du port d’Oran démis de ses fonctions

Le Président directeur général du Port d’Oran, Mohamed Aïci Mazari a été démis de ses fonctions à la suite de l’accident du navire Tassili II survenu le 1er septembre dernier à l’intérieur même de l’enceinte portuaire. La décision a été prise par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. Au lendemain de cet accident, ce PDG avait déjà été prié de ne pas s’exprimer aux médias au sujet de cette affaire. Installé dans ce poste en 2016, Aïci n’aura pas duré finalement plus de deux ans. Le navire Tassili II, de l’ENTMV (Entreprise nationale de Transport maritime de voyageurs), en partance du port d’Oran vers Alicante, en Espagne, et qui avait à son bord 1287 passagers et 305 véhicules, avait heurté samedi dernier un navire panaméen accosté sur l’un des quais du port.