INCIDENT DU POSTE FRONTALIER ALGERO-TUNISIEN : L’Ambassadeur de Tunisie qualifie l’acte ‘’d’isolé’’

En effet, le diplomate tunisien qui s’est exprimé lors de l’installation du groupe d’amitié parlementaire algéro-tunisien, a déclaré que cet « incident n’impactera pas les relations entre les deux pays». Il a ajouté que «les autorités des deux pays travaillent en coordination pour lutter contre le phénomène du commerce informel». Dans la journée de lundi 17 décembre, le trafic au poste frontalier de Bouchebka, a été bloqué suite aux protestations d’un groupe de tunisiens après l’interpellation dimanche soir de deux jeunes tunisiens qui tentaient de pénétrer sur le territoire algérien clandestinement, ont expliqué les services de la sûreté de la wilaya de Tébessa à l’agence officielle. Selon la même source, les amis et proches des deux personnes arrêtées, pour réclamer leur libération, ils ont attaqué et caillassé le poste frontalier causant d’importants dégâts matériels, notamment aux véhicules qui étaient stationnés sur place, et un policier algérien a été légèrement blessé au cours de la manifestation. Le trafic a été paralysé et le poste frontalier fermé pendant des heures. Ensuite, la circulation a repris son cours et le poste rouvert, après l’intervention des autorités locales des deux pays, a précisé la même source.