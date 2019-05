INCIDENCES DE LA GREVE DES TRAVAILLEURS : ‘’Balearia’’ quitte le port de Mostaganem

Finalement, la grève déclenchée au port commercial de Mostaganem depuis plus d’une dizaine de jours, ne semble engendrer que des malheurs qui se sont traduits pour le moment par l’écartement du directeur général mis en congé, son remplacement par le directeur des finances et malheureusement par la fermeture de la gare maritime, qui employait tant de personnes et permettait à des dizaines de taxieurs d’assurer les navettes vers la ville et d’autres destinations. Cette situation si déplorable a fini également par se répercuter sur l’activité du port, dont le transport maritime qui s’est soldé à son tour par la déroute des navires de ‘’Balearia’’ vers le port d’Oran pour des raisons sécuritaires et surtout financieres. Une source émanant du port nous a appris que le reste des bateaux en rade depuis le déclenchement de ce conflit et dont l’arrêt pour un jour se chiffre à 50 000 dollars, seront bientôt affectés vers les ports d’Arzew et d’Oran. Malheureusement, de tels constats si désastreux ne font que nuire à la bonne réputation du port commercial de Mostaganem, qui a été si dynamique durant les années passées en enregistrant de bonnes performances. Notons au sujet de ce conflit qui perdure depuis, ce dernier est passé à la table de négociations avec le syndicat et la direction du port, mais, il semble que les 20% d’augmentation aux salaires , proposée n’a pu plaire aux contestataires qui revendiquent le départ du directeur général et son remplacement par un directeur ‘’de leur choix’’. Un état de fait qui risque de persister et finir par nuire davantage au port commercial de Mostaganem, qui a acquis une bonne réputation sur le plan national, de par ses multiples performances enregistrées au fil des ans.