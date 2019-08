INCENDIES : La CNMA estime les indemnisations à 2,7 milliards de centimes

Les incendies qui ont ravagé ces dernières semaines plusieurs wilayas du pays ont causé d’importants dégâts. La superficie globale sinistrée est estimée à 1 800 ha. Le montant préliminaire arrêté pour le moment, est de l’ordre de 2,7 milliards de centimes, a indiqué Djamel Ammari, directeur des risques agricoles à la CNMA, a rapporté ce mardi 6 août 2019 le quotidien Liberté. « Un montant sera certainement revu à la hausse d’ici à quelques jours, étant donné que tous les rapports d’évaluation des équipes de la CNMA ne sont pas encore finalisés. Les pertes en céréales recensées par la CNMA avoisinent les 12 000 quintaux », précise le même média. La compagnie d’assurance CNMA a reçu jusque-là 107 déclarations de sinistre-incendie recensé dans 13 wilayas des régions Est, Ouest et Centre. Il s’agit entre autres de Constantine, Skikda, Mila, Blida, Tissemsilt et Tizi Ouzou. Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a annoncé ce mardi l’ouverture de plusieurs enquêtes pour déterminer les responsables des feux de forêts qui ont causé d’importants dommages. En plus des terres agricoles dévastées, les feux de forêts ont touché les arbres fruitiers et le bétail, ce qui a impacté fortement la production.