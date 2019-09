INCENDIES A TIZI-OUZOU : Plus de 30 000 plants d'arbres ravagés par le feu

Au moins 32 594 plants d'arbres ont été détruits par les incendies ayant touché la wilaya de Tizi-Ouzou durant cet été, a-t-on recensé auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA). Dans un document établit en prévision de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya qui se tiendra demain lundi, la DSA fait état de 32 594 plants incendiés couvrant une surface totale de 251 hectares. L'olivier, constitue, selon le document de la DSA, le plant le plus touché avec 19 606 oliviers incendiés, soit 78 % des plants détruits par les feux sur une surface de 196 ha suivi du figuier avec 2 428 couvrant une superficie de 12,14 ha. La filière céréalière a enregistré, quant à elle, l'incendie de 55 ha de blé, dont 21 à Souama' (50 km à l'est de Tizi-Ouzou) et 34 ha à Agouni Gueghrane (40 km au Sud de Tizi-Ouzou), ainsi que la perte de 3 824 bottes de foin et de paille. Il a été également recensé la destruction par les flammes de quatre serres avicoles, deux serres de 200 mètres carrés et une de 400 mètres, ainsi que la mort de 3 500 sujets poulet de chair et la perte de matériel avicole, dans la commune de Makouda (17 km au nord de Tizi-Ouzou). Concernant la filière apicole, il est fait état de la perte de 458 ruches pleines et 132 vides par la même source qui indique, en outre, que le recensement des exploitations touchées est toujours en cours.