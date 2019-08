INCENDIES A BLIDA : Mort d’un bébé de 2 ans et 4 blessés

Un bébé de deux ans a trouvé la mort et 4 personnes ont été blessées, à cause de difficultés respiratoires, suite à un feu de broussailles qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi à Ain Romana (wilaya de Blida), a indiqué la protection civile dans un communiqué. Les agents de la protection civile de la wilaya de Blida ont réussi à éteindre le feu de broussailles à Ain Romana, qui s'est déclenché vers 2h et s'est propagé dans trois maisons, faisant un mort, un bébé de 24 mois et 4 blessés (un couple et deux enfants), à cause de difficultés respiratoires". Durant l'intervention, les agents de la protection civile ont secouru deux enfants coincés à l'intérieur d'une maison ravagée par le feu, sans que l'incendie ne se propage aux deux maisons voisines. Les services de la protection civile ont souligné que l'incendie avait été maitrisé et que l'opération de contrôle et de surveillance se poursuit toujours.