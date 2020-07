INCENDIE VOLONTAIRE AU CET DE HASSI BOUNIF : Des chiffonniers responsables du sinistre à Oran

Le volume des déchets d’une valeur commerciale de près de 40 mds DA/an. Ce sinistre volontaire a causé des désagréments aux habitants des localités avoisinantes notamment, les communes de Hassiane Toual, Benfreha et même aux employés du centre, incommodés par les volutes de fumée toxique, qui se dégageaient des flammes. L’incendie a nécessité la mobilisation d’importants moyens humains et matériels des unités de la Protection civile de Hassi Bounif et de Boufatis, du CET et ceux de l’APC de Hassi Bounif, qui ont lutté contre cet incendie jusqu’à trois heures du matin et qu’ils ont finalement réussi à maîtriser le feu. Selon la déclaration du chef du CET, M. Belkheïr, qui a tenu à préciser que cet incendie a été provoqué volontairement par des chiffonniers qui fréquentent les lieux pour récupérer les déchets recyclables, tels que le plastique et autres matériaux et produits en plastique dont le nombre dépasse la centaine. Ces derniers, parmi lesquels des enfants âgés de 12 ans, se livrent parfois à des bagarres. Munis d’armes blanches et sous l’effet de psychotropes pour certains, ils n’hésitent pas à mettre le feu aux déchets, parfois dans des endroits inaccessibles et hors de la vue pour ne pas permettre aux équipes d’intervention d’agir rapidement. Ces individus qui viennent de plusieurs communes voisines portent sur eux des armes blanches et sont agressifs. Nous vivons l’enfer, nous intervenons cinq à six fois par jour pour éteindre des débuts d’incendies provoqués volontairement par ces individus. Nous vivons sous le stress et la menace. Nous faisons notre possible pour épargner aux habitants des localités voisines d’être incommodés par la fumée ou par les mauvaises odeurs », affirme notre interlocuteur qui ne manquera pas de souligner que les employés de cette structure ouverte il y a quelques années pour pallier à la fermeture de la décharge d’El-Kerma, souffrent péniblement de cette malheureuse situation. Il est important d’indiquer que cet incendie volontaire n’est pas le premier du genre. Au mois de mai dernier, il a fallu la mobilisation de plusieurs camions citernes de la Protection civile et d’engins du CET et plus de dix heures de lutte pour éteindre un gigantesque incendie volontaire provoqué par ces chiffonniers. Une enquête est ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie territorialement compétente pour déterminer les causes réelles de cet incendie volontaire qui a causé une perte considérables à l'Etat.