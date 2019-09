INCENDIE DRAMATIQUE A OUED SOUF : Huit nouveau-nés décèdent dans une maternité

En effet, selon un communiqué de la Protection civile, 76 personnes ont été sauvées, dont onze bébés. Le feu s’est déclenché à 3 h 52 et a pu être maîtrisé après de grands efforts. Au moment où les victimes sont encore dans les salles incendiées, les familles convergeaient vers l’hôpital Bachir Bennacer, d’où l’information sur ce terrible incendie s’est propagée comme une traînée de poudre, malgré l’heure de l’accident. Des femmes hystériques attendent de connaître l’identité des bébés morts. Les services de sécurité ont vite fait d’investir le lieu pour éviter des débordements. Selon la Protection civile, en plus des onze bébés sauvés, les pompiers ont également sauvé 37 femmes entre parturientes, malades et garde-malades et 28 membres du personnel de l’établissement. Aussi, parmi les 8 nouveau-nés décédés, trois ont été brûlés alors que les cinq autres ont été asphyxiés, toujours selon la même source. Les éléments de la Protection civile dépêchés sur les lieux ont pu maîtriser les flammes et les ont empêchées de se propager vers d’autres services de l’hôpital. Les causes de cet incendie dramatique restent à déterminer, même si la piste du court-circuit électrique est plutôt privilégiée.Selon les premières constatations, il s’agit d’un appareil anti-moustique qui aurait mal fonctionné. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a décidé d’ouvrir une enquête pour déterminer les causes exactes de ce sinistre et situer les responsabilités.