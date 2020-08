INCENDIE DE FORETS : Plus de 16300 hectares partis en fumée

Près de 16 307 hectares sont partis en fumée à cause des incendies ces derniers jours, constitués de 4 815 hectares de forêts, 6 359 hectares de maquis et 5133 de broussailles, les wilayas de Bejaïa, Tizi-Ouzou et Sétif étant les plus affectées. C’est ce qu’a affirmé ce mardi 11 août, le directeur de l’information et des statistiques de la Protection civile, le colonel Farouk Achour. Intervenant sur la radio chaine 3, il signale que ces feux ne sont pas propres aux régions nord de l’Algérie, mais qu’ils ont également tendance à se produire et à se multiplier en zones sahariennes, au niveau des palmeraies. Afin d’agir plus efficacement contre ces phénomènes, ce dernier souligne la nécessité de revoir l’ensemble des textes réglementaires relatifs à la gestion et la protection du secteur, notamment ceux liés aux stratégies globales de prévention et d’intervention à travers, notamment, une meilleure coordination entre les services de la Protection civile, ceux de la direction nationale des Forêts et les autorités de proximité.