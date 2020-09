INCENDIE DANS UN LOGEMENT A SIDI BEL ABBES : 3 femmes évacuées à l’hôpital pour difficultés respiratoires

Un incendie d'une grande ampleur s'est déclaré subitement dans la nuit de dimanche à lundi 28 septembre 2020, dans un logement de la cité 217 du quartier populeux Sidi Jillali, a-t-on appris d'un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques de la protection civile de Sidi Bel Abbes. Les flammes épaisses se sont propagées ensuite aux 2ème et 3ème étage, créant un mouvement de panique indescriptible. 4 femmes ont fait part de difficultés respiratoires, dont 3 ont été évacuées en urgence vers les UMC du CHU Hassani Abdelkader où les premiers soins nécessaires leur ont été prodigués. Les hommes du feu ont mobilisé tous les moyens humains et matériels, pour parvenir à circonscrire l'incendie, à une heure tardive de la nuit.