INCENDIE D'UN RESTAURANT A ‘’MEDINA DJEDIDA’’ : Un pompier sauve deux femmes cernées par les flammes

Les faits se sont déroulés jeudi dernier en matinée aux environs de 11heures , lorsqu'un incendie s'est déclaré dans un restaurant au boulevard de l'indépendance dans le quartier populeux de Medina Djeddida, aussitôt propager par les flammes du feu, le jeune Sahnoun Abdelkader, un agent de la protection civile d'Oran en congé de récupération, présent sur les lieux de l'incendie , n'a pas hésité pour escalader à mains nues la façade d'un immeuble de trois étages pour porter secours aux familles qui étaient coincées à l'intérieur de leurs appartements , et a réussi difficilement à les sauver, en les aidant à monter par-dessus la rampe du balcon pour se diriger vers la fenêtre ouverte de la mosquée adjacente , en attendant l’arrivée de la Protection civile. Sur les réseaux sociaux qui ont rapporté ce fait, il est déjà un héros. Vue par des milliers de personnes, une vidéo postée sur facebook mais tournée à l'origine sur le site de l'incendie montre cet impressionnant sauvetage. On y voit le jeune pompier se mettre à escalader rapidement la façade de l'immeuble, à mains nues, pour sauver les deux femmes qui étaient en danger dans leurs appartements du deuxième étage. "Quel courage... Bravo à ce jeune pompier pour cet acte héroïque", peut-on lire en dessous de la vidéo. Selon les informations recueillies auprès du voisinage, les éléments de la protection civile sont arrivés un peu tard, après le sauvetage. Aussitôt alertés, le wali d’Oran en compagnie du colonel de la protection civile de la wilaya d'Oran se sont rendus sur les lieux pour superviser de visu l'incident n'ont pas manqués pour remercier le jeune Sahnoun Abdelkader, qui a risqué sa vie pour sauver ces deux femmes, et qui a été promu sur place au grade supérieur pour sa distinction et le mérite de son acte de courage. Selon un communiqué de ce corps, l'incendie n'a fait aucune perte de vie seulement quatre personnes, âgées entre 40 et 60 ans, ont été sauvés après avoir été brûlés au second degré.