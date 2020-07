INCENDIE A LA MONTAGNE DES LIONS A ORAN : Plus de 8 hectares de forêts ravagés par les flammes

S’ils sont habituels durant la saison estivale, l’atmosphère caniculaire et la sécheresse qui sévissent durant l’année les rendent plus porteurs de risques. De nouveaux et nombreux départs de feu ont été enregistrés ces derniers jours à travers le territoire de la wilaya. La direction de la Protection civile d'Oran a ainsi fait état d'un important incendie qui s'est déclaré samedi après-midi au niveau de la forêt de la montagne des Lions, située sur le territoire de la commune de Gdyel. Huit hectares de forêts et végétations ont été détruits par les flammes. S’il n’y a pas encore eu de bilan des dégâts, il est à se réjouir qu’aucune perte humaine n’est à signaler. Le danger dans certaines localités n’était pourtant vraiment pas passé très loin. Plusieurs engins de la colonne mobile ont été dépêchés sur place. Il s’agit de 16 camions, 03 ambulances et 75 agents de la protection civile de différents grades. Malgré la difficulté d’accès et les vents violents qui ont propagé l’incendie, les pompiers grâce à leur expérience ont réussi à cerner les flammes et venir à bout de cet incendie vers 22h30. Trois 03 hectares de pins d’Alep et 05 hectares de broussailles sont partis en fumée suite à cet incendien en attendant d’identifier les causes de cet incendie, qui était visible de la RN 11 reliant Oran à Mostaganem. Les unités de la protection civile qui interviennent habituellement dans les forêts comme celle de Msila, Madagh, Murdjadjo, la montagne des lions, ont été renforcées en moyens humains et matériels pour intervenir à temps et éviter la propagation des incendies dans ces forêts à couverture végétale épaisse. Pour rappel, les incendies ont détruit 121 hectares d’espaces boisés à Oran en 2019, 23 foyers d’incendies ont été enregistrés ravageant une surface globale de 121 ha dont 48 ha de forêts, 69 ha de maquis, 4 ha de broussailles. Le nombre d’incendies a augmenté par rapport à la même période en 2018 (13 foyers détruisant 12 ha dont 4 ha de maquis et 8 ha de broussailles). Les feux ont touché les forêts d’Oran, de Bousfer, d’El Ançor, de Misserghine, d’Arzew, d’Ain El Kerma et Gdyel.