INCENDIE A LA FORET DE SIDI BENYEBKA (ORAN) : Un hectare de maquis ravagé par les flammes

La superficie ravagée par les flammes cet été a connu une hausse par rapport à la même période de l’année 2017. En effet, près de 14,5 hectares de massif forestier, maquis et broussailles ont été détruits par les flammes, selon un bilan des services de la Conservation des forêts. Le bilan communiqué par la direction de la Protection civile de la wilaya d’Oran fait état de 22 feux de forêt depuis le début de la saison estivale (1er juin). Ces sinistres ont ravagé quelque 15 hectares de massif forestier et de maquis. Pour ce qui est des feux de broussailles, les mêmes services ont fait état de 160 incendies ayant détruit une superficie globale de 6 hectares. Soit un total de 21 hectares entre maquis et broussailles. Un pic d’incendie a été enregistré durant le mois d’août avec près de 13 hectares entre maquis et broussailles détruits par les flammes. Un hectare de maquis et de broussaille a été ravagé par les flammes avant-hier au niveau de la forêt de Sidi Benyebka. Selon la protection civile, les flammes se sont déclarées aux environs de 18h. Une cinquantaine d'agents et cadres de la protection civile et une dizaine de véhicules ont été mobilisés pour éteindre ce feu. Les flammes ont été maîtrisées après une heure de lutte. Aussi, un dispositif de sécurité a été mis en place après l'opération pour faire face à toute éventualité. Les caractéristiques de ces zones et l'absence d'accès ont aidé à la multiplication des foyers et ont compliqué l'intervention des sapeurs-pompiers. Selon la protection civile, en cette période de sécheresse, les risques d'incendie sont au maximum. Un brin de vent et le risque est encore augmenté. Les principales causes des feux de forêt sont les jeux d'enfants, les mégots, les barbecues et la malveillance. Alors, la prudence est de mise !