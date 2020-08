INCENDIE A LA FORET DE CANASTEL (ORAN) : Deux hectares de pins d'Alep partis en fumée

De sources proches des services de la protection civile de la wilaya d'Oran, on nous informe que près de 2 hectares de broussailles et de pins d’Alep ont été détruits par les feux, dimanche après-midi dans la forêt d’El Menzeh (ex-Canastel), à l’est d’Oran. Le foyer d’incendie qui s’est déclaré à 16 heures a été circonscris par les unités mobiles de la protection civile, après deux heures de lutte acharnée contre les flammes, a déclaré la même source, qui a déploré la perte d’une superficie de 0,2 hectares de pins d’Alep et 1,7 hectare de broussailles. Par ailleurs, la forêt de Gdyel, commune située à une trentaine de kilomètres à l’est de la ville d’Oran, a enregistré deux incendies de forêts dans la matinée et dans la soirée de samedi dernier, qui ont été vite maîtrisés, selon la même source, qui fait part de 1,15 ha de broussailles et de 1,4 ha de maquis partis en fumée à la suite de ce sinistre. En outre, «Djebel K’har» (montagne des Lions) à l’est de Bir El Djir a enregistré, aussi samedi dernier, deux foyers d’incendies ayant ravagé 1 ha de broussailles, a-t-on ajouté.