INCENDIE : 16 hectares ravagés par le feu à la forêt Céleste à Bouzaréah

L'incendie qui s'est déclaré samedi dans la forêt "Céleste" à Bouzaréah (hauteur d'Alger) a ravagé 16 hectares de végétation, a-t-on appris auprès du responsable de la communication à la protection civile. Cet incendie qui s'est déclaré samedi après-midi à la forêt de Céleste à Bouzaréah (Alger) a détruit 16 hectares de végétation, a précisé à l'APS le lieutenant Khaled Benkhalfallah ajoutant que ce bilan a été établi après l'extinction totale de l'incendie ce matin. En coordination avec les agents de forêts, l'opération de contrôle et de suivi s'est poursuivie depuis samedi en vue d'éviter le déclenchement de nouveaux foyers de cet incendie qui était totalement maitrisé ce matin, selon la même source qui assure que toutes les mesures de précaution et de vigilance ont été prises en vue d'éviter la propagation de cet incendie. Un total de 25 camions anti-incendie et un hélicoptère ont été mobilisés pour circonscrire le feu qui n'a occasionné aucune perte humaine. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet incendie, a conclu la même source.