INCARCERE EN ALGERIE DEPUIS LE 22 AVRIL : Rebrab n’a pas fait faillite en France

En effet, selon l’Agence officielle France presse (AFP), les entreprises EvCon et Brandt, filiales du groupe Cevital, présentes en France poursuivent normalement leurs activités. L’entreprise EvCon, détenue à 80 % par le groupe algérien Cevital, présente en France via son projet industriel dans les Ardennes, destiné à la purification de l’eau grâce à une nouvelle technologie, et les deux usines du groupe électroménager Brandt, racheté en 2013, poursuivent toujours leurs activités. L’entreprise EvCon « poursuit ses activités et se trouve sur le point de signer des partenariats avec des groupes industriels de premier plan », a indiqué à l’AFP un connaisseur du dossier, qui assure que la fermeture du site français, qui n’est pas encore opérationnel, est « une fausse rumeur ». Il précise toutefois que le projet développé par EvCon dans les Ardennes « se poursuit, mais sa réalisation prend du temps ». Alors que la mise sous mandat de dépôt par les autorités judiciaires algériennes d’Issad Rebab et son éventuelle condamnation par la justice suscitent des inquiétudes chez les salariés de son projet EvCon dans les Ardennes en France, le conglomérat algérien se veut rassurant. Cevital réalise plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires en France et emploie près de 1 500 personnes. Le patron de Cevital, premier groupe privé en Algérie, est réputé très proche de l’Élysée, où le président Emmanuel Macron l’invite régulièrement à des activités économiques de haut niveau. Le président français, Emmanuel Macron a indiqué, fin août, qu’en dépit des difficultés financières persistantes et des retards liés à l’incarcération en Algérie de Issad Rebrab, PDG de Cevital, l’État français restera toujours engagé à réunir toutes les conditions nécessaires à l’implantation du groupe algérien Cevital à Charleville-Mézières dans les Ardennes.