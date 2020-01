INCARCERE A LA PRISON D’EL HARRACH : Le Moudjahid Lakhdar Bouregâa libéré

Incarcéré à la prison d’El Harrach depuis plusieurs mois, le Moudjahid Lakhdar Bouregâa est de nouveau libre. Lakhdar Bouregâa a été remis en liberté ce jeudi, après plusieurs mois passés derrière les murs de la prison d’El Harrach. Le procès de Lakhdar Bouregâa aura lieu le 12 mars prochain, selon Ennahar TV. Il sera jugé en état de liberté, ajoute la même source. Selon l'ancien ministre de la Communication Abdelaziz Rahabi, la libération jeudi du moudjahid Lakhdar Bouragaa constitue un "signe positif" qui pourrait participer à la mise en place des mesures de confiance et d'apaisement "sans lesquelles aucune sortie de crise ne peut être valablement envisagée" Pour M. Rahabi, "la stabilisation de la situation en Algérie, aussi urgente que nécessaire, appelle le Président de la République à prendre des mesures certes courageuses, mais qui relèvent de ses prérogatives constitutionnelles de chef d'Etat, garant de l'unité de la Nation et de la stabilité du pays". "J’appelle de tous mes vœux à la satisfaction des revendications légitimes du peuple algérien, tout comme j'apporte mon soutien aux actions de dialogue et de concertation pour prémunir l'Algérie des risques multiformes de l'impasse politique actuelle", a-t-il conclu.