INCARCERATION DE ISAAD REBRAB : Une demande de libération sera examinée aujourd’hui

Le patron du groupe Cevital, Isaad Rebrab, incarcéré à la prison d’El Harrach depuis le 23 avril dernier, pour des soupçons de «fausse déclaration concernant le mouvement de capitaux de et vers l’étranger, surfacturation, importation de matériel usagé en dépit de l’octroi d’avantages bancaires, fiscaux et douaniers (destinés au matériel neuf)», pourrait bénéficier d’une liberté provisoire. En effet, le collectif d’avocats chargé de son affaire, a introduit une demande de libération qui sera examinée aujourd’hui, dimanche par la chambre d’accusation du tribunal d’Alger. La famille, les soutiens et les avocats de l’homme le plus riche d’Algérie, patron du premier groupe privé du pays, mettent en avant le fait qu’il soit âgé de 75 ans et qu’il souffre de diabète. Depuis sa mise sous mandat de dépôt, plusieurs marches populaires de soutien ont été organisées à Tizi Ouzou mais surtout à Bejaia où est implanté son complexe des huiles Cevital.