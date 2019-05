INCARCERATION DE ISAAD REBRAB : Nezzar dépose plainte contre Echorouk TV

L’ancien ministre de la Défense nationale, le général à la retraite Khaled Nezzar, a décidé de porter plainte contre Ramdane Hamlat, ancien colonel de l’ANP, et la chaîne de télévision privée Echorouk TV, pour «diffamation», a rapporté hier, le site AlgériePatriotique, appartenant à Lotfi Nezzar. ‘’M. Ramdane Hamlat a cité le général Khaled Nezzar en proférant des mensonges et en lançant des accusations à l’emporte-pièce à son encontre, sans aucune argumentation ni cohérence’’, explique la source. L’ancien membre du Haut comité d’Etat (HCE) «dénonce avec force la propension de ce média à véhiculer des messages haineux visant à semer la discorde et à jeter l’opprobre sur tous ceux qui ont eu à exercer une responsabilité au sein de l’Etat, sans distinction aucune», précise la même source.