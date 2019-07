INCARCERATION DE BOUREGAA : Le gouvernement brise le silence

Le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi a indiqué ce mardi en marge de la clôture de la session parlementaire au Sénat que « la justice à toutes les prérogatives afin d’enquêter dans ce sujet ». « L’Etat et la société algérienne ont les institutions nécessaires qu’il leur permettent de commencer les enquêtes avec ces dossiers et connaitre la vérité sur chacun » a expliqué le porte-parole du Gouvernement. Le ministre de la communication a précisé dans ce sens que, « nous avons confiance dans la justice et dans ceux qui vont prendre en charge ce dossier ». « Si M Bouragaa est victime on saura qui l’a méprisé, mais, si ce qu’on lui reproche est vrai, l’histoire et les témoignages vont le prouver » a-t-il affirmé.