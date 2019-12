INAUGURATION, AUJOURD’HUI, DE LA FOIRE DE LA PRODUCTION NATIONALE : Première sortie officielle du président de la République

Le président de la République veut inaugurer cette nouvelle édition économique, surtout du fait qu’il ait affirmé, à plusieurs reprises, sa ferme intention à soutenir la production nationale. Une des idées phare contenues dans les grandes lignes de sa stratégie pour relancer l’économie nationale. Soutenir les investissements des entreprises privées et publiques dans tous les domaines et sur tout le territoire apparaît clairement dans les orientations du discours prononcé, jeudi, lors de la cérémonie d’investiture, notamment le lancement d’une stratégie pour les jeunes investisseurs et la promotion du produit national.Des avantages fiscaux seront accordés aux PME/PMI qui créeront des postes d’emploi. La femme figure en bonne place sur cette feuille de route puisqu’il s’agira d’encourager l’économie au foyer en l’exonérant de toutes les taxes. Placé sous le thème : une économie diversifiée, créatrice et compétitive, ce rendez-vous économique incontournable est un véritable lieu de mise en relation entre les entreprises nationales et les consommateurs locaux afin de montrer la qualité et la créativité du produit «made in Bladi», ainsi que ses capacités et potentiel à l’export. Lors de cette édition, il est attendu une plus forte participation de producteurs et fabricants de plusieurs secteurs de production par rapport aux éditions précédentes. Pas moins de 500 exposants auront à faire valoir leur savoir-faire et leurs produits. Selon ses promoteurs, cette foire s’inscrit en droite ligne des objectifs qui consistent à promouvoir et à soutenir la production nationale dans le cadre d’une stratégie commerciale tournée vers l’exportation.Ainsi, entreprises publiques et privées et grands groupes de secteurs économiques divers, notamment l’agroalimentaire, les industries manufacturières, l’énergie, chimie et pétrochimie, les industries électriques et électroniques, la mécanique, la sidérurgie et métallurgie, les services et les TIC, ainsi que les start-up et les PME sont attendus à ce rendez-vous annuel qui donnera l’occasion aux visiteurs de mesurer la qualité du produit algérien. De même, un programme très riche d’ateliers est prévu durant l’évènement.