IN GUEZZAM : Saisie de produits destinés à la contrebande

Plusieurs produits destinés à la contrebande ont été saisis mercredi à In Guezzam (Tamanrasset) et Biskra, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi, le 7 mars 2018 à In Guezzam (6e Région militaire), en coordination avec les éléments des douanes algériennes, un (1) véhicule tout-terrain, sept (7) détecteurs de métaux, onze (11) marteaux piqueurs et onze (11) groupes électrogènes, précise la même source. Par ailleurs, un autre détachement de l’ANP "a intercepté, à Biskra (4e RM), un contrebandier à bord d’un camion chargé de (18.156) unités de différentes boissons", tandis que quinze (15) immigrants clandestins de différentes nationalités "ont été arrêtés à Béchar, Adrar et Tlemcen", rapporte également le communiqué.