IN GUEZZAM : Deux terroristes se rendent aux autorités militaires

Deux terroristes, dénommés Amakachou Ahmed dit "Amkchou" et Ouanzek Bouamama dit "El-Khettab", qui avaient rallié les groupes terroristes respectivement en 2011 et 2015, se sont rendus ce lundi aux autorités militaires du secteur opérationnel d'In Guezzam, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l'Armée nationale populaire, deux (02) terroristes se sont rendus, ce jour 13 mai 2019, aux autorités militaires du Secteur Opérationnel d’In Guezzam(6ème Région Militaire). Il s’agit en l’occurrence des dénommés ‘Amakachou Ahmed’ dit ‘Amkchou’ et de ‘Ouanzek Bouamama’ dit ‘El-Khettab’, qui avaient rallié les groupes terroristes respectivement en 2011 et 2015", a noté le communiqué, précisant que "lesdits terroristes étaient en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil à lunettes de type MAS-G3, cinq (5) chargeurs de munitions et 89 balles de différents calibres".